"Мать ползла к кровати сына": Семья отравилась газом в Ульяновске, ребёнок погиб

В Ульяновске 13-летний мальчик насмерть отравился бытовым газом, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по области. Тело ребёнка нашли утром 7 января в квартире.

"Две женщины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ведётся следствие. В свою очередь областная прокуратура отчиталась о начале проверки работы специализированной организации, ответственной за обслуживание газового оборудования, и контролирующих органов.

Пострадавшие — мать и бабушка погибшего подростка, сообщает kp.ru со ссылкой на источник. Около четырёх утра матери мальчика стало плохо, она не могла стоять и просто ползла к кровати сына. Женщина позвонила сестре, которая вызвала скорую помощь. Приехавшие врачи не смогли спасти школьника. Мать от госпитализации отказалась, бабушка находится в тяжёлом состоянии.