В Ульяновской области задержан директор УК из-за массового отравления газом

В Ульяновской области задержан директор управляющей компании, ответственной за обслуживание многоквартирного дома в посёлке Цильна, где в пятницу случилось массовое отравление угарным газом. Об этом говорится в публикации регионального СУ СК РФ.

"Утром 15 декабря 2023 года в квартирах дома по улице Пионерской р.п. Цильна были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины, причиной смерти которых, предварительно, явилось отравление угарным газом. Также семь жителей дома, в том числе четверо детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства. Следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.

Следствие задержало директора управляющей компании, которая занималась обслуживанием многоквартирного дома и в том числе подачей в него газа. Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.