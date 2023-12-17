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17 декабря, 18:00

В Ульяновской области задержан директор УК из-за массового отравления газом

В Ульяновской области задержан директор управляющей компании, ответственной за обслуживание многоквартирного дома в посёлке Цильна, где в пятницу случилось массовое отравление угарным газом. Об этом говорится в публикации регионального СУ СК РФ.

"Утром 15 декабря 2023 года в квартирах дома по улице Пионерской р.п. Цильна были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины, причиной смерти которых, предварительно, явилось отравление угарным газом. Также семь жителей дома, в том числе четверо детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", говорится в сообщении ведомства. Следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.

Следствие задержало директора управляющей компании, которая занималась обслуживанием многоквартирного дома и в том числе подачей в него газа. Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью из-за печки

Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью из-за печки

Ранее сегодня стало известно о другом похожем случае: семья из четырёх человек погибла от отравления угарным газом в селе под Пензой. Причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация газового отопительного оборудования.

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Юрий Лысенко
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