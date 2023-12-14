Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

"То, что нужно перед Новым годом": Политолог указал на терапевтическую роль пресс-конференции Путина

Непостоянные финны вновь решили закрыть все КПП на границе с Россией

Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве

Глава МОК Бах поддержал допуск россиян на Олимпийские игры в Париже

Путин заявил, что Украина потребляет российский газ

Путин рассказал, о чём бы предупредил себя "образца 2000 года"

Путин призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов

"Клон Путина" ворвался на прямую линию и спросил президента о двойниках

Минобороны ответило на претензии Сеула после пролёта российских и китайских самолётов

Путин объяснил, как связана доступность вакцины против кори с ценами на яйца

Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью из-за печки

В Астраханской области семья из пяти человек отравилась газом, погиб ребёнок

14 декабря, 16:10
<p>Девочка умерла от угарного газа из сломанной печи в частном доме под Астраханью. Обложка © Shutterstock</p>

Девочка умерла от угарного газа из сломанной печи в частном доме под Астраханью. Обложка © Shutterstock

В Астраханской области родители и три дочери от семи до 12 лет были госпитализированы после отравления угарным газом, который начал поступать в комнаты из сломавшейся печки, одна девочка позже скончалась. О трагедии сообщает СУ СК России по региону.

"В ночь на 14 декабря 2023 года в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр из-за неисправности печи продукты горения стали поступать в жилое помещение", уточнили в ведомстве.

Погибла старшая девочка, одна из её сестёр находится в реанимации. Остальные члены семейства уже чувствуют себя лучше. Следователи начали проверку. Областная прокуратура взяла на контроль ход расследования.

В Крыму двое детей и их родители погибли от отравления угарным газом

В Крыму двое детей и их родители погибли от отравления угарным газом

Ранее аналогичный случай произошёл в Свердловской области. Там мать и дочь скончались, отравившись угарным газом. Ядовитое вещество также попало в комнаты из неисправной печки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!