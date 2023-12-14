Семья из пяти человек отравилась газом под Астраханью из-за печки В Астраханской области семья из пяти человек отравилась газом, погиб ребёнок 14 декабря, 16:10 Девочка умерла от угарного газа из сломанной печи в частном доме под Астраханью. Обложка © Shutterstock

В Астраханской области родители и три дочери от семи до 12 лет были госпитализированы после отравления угарным газом, который начал поступать в комнаты из сломавшейся печки, одна девочка позже скончалась. О трагедии сообщает СУ СК России по региону.

"В ночь на 14 декабря 2023 года в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр из-за неисправности печи продукты горения стали поступать в жилое помещение", — уточнили в ведомстве.

Погибла старшая девочка, одна из её сестёр находится в реанимации. Остальные члены семейства уже чувствуют себя лучше. Следователи начали проверку. Областная прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Ранее аналогичный случай произошёл в Свердловской области. Там мать и дочь скончались, отравившись угарным газом. Ядовитое вещество также попало в комнаты из неисправной печки.

Авторы Татьяна Миссуми