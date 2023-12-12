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12 декабря, 19:34

Мать и дочь отравились угарным газом от печки в Свердловской области

<p>Неисправная печка, приведшая к гибели людей. Обложка © <a href="https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1845857/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Свердловской области</a></p>

Неисправная печка, приведшая к гибели людей. Обложка © СУ СКР по Свердловской области

Две женщины скончались в Сухоложском районе Свердловской области, отравившись угарным газом. Ядовитое вещество попало в частный дом из неисправной печки. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Следователи поделились, что погибшими оказались мама и взрослая дочь. Последняя навестила пенсионерку и обнаружила её в бессознательном состоянии. Пока до места происшествия добиралась скорая, газом отравилась вторая женщина. Дверь прибывшим врачам уже никто не открыл, и медработникам пришлось связываться с другими родственниками жертв.

"Установлено, что в доме имеется печное отопление, печь работает на газу. Задвижка на вытяжной трубе в момент осмотра была полностью закрыта, что, по предварительным данным, могло способствовать проникновению в жилое помещение угарного газа, который, предварительно, и стал причиной смерти женщин. Более точные обстоятельства устанавливаются", — сказано в сообщении СК.

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Аналогичный случай недавно произошёл в Крыму. Там угарный газ стал причиной гибели семьи из четырёх человек. Среди погибших двое несовершеннолетних.

Илья Пушкарев
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