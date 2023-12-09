На Урале школьник отравился таблетками, отпускаемыми по рецепту
В Свердловской области подросток попал в больницу, отравившись таблетками
В Краснотурьинске Свердловской области школьник отравился таблетками, отпускаемыми по рецепту. К счастью, подростка удалось спасти, сейчас он находится в одной из больниц. Об этом сообщает газета "Вечерний Краснотурьинск" со ссылкой на полицию.
Известно, что госпитализированному мальчику 15 лет. Он учится в девятом классе одной из местных школ. Какие-либо обстоятельства инцидента пока не сообщаются. По факту случившегося полиция проводит проверку.
Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке от разрыва толстой кишки умер 14-летний школьник. Его мать утверждает, что это из-за корейской закуски кимчи, однако в СК опровергают данную версию.
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