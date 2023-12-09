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9 декабря, 05:41

Умер из-за травмы живота: СК опроверг информацию о смерти подростка во Владивостоке из-за корейского блюда

СК опроверг сообщения о смерти ребёнка в Приморье из-за корейской закуски кимчи

Во Владивостоке разбираются в странной и внезапной смерти восьмиклассника. По данным СМИ, 14-летний мальчик поел традиционную корейскую закуску кимчи, после чего пожаловался на боли в животе. Его мама подумала, что тот просто отравился, и не стала обращаться к врачам.

Однако спустя двое суток мальчик скончался. Сама женщина утверждает, что всё дело в остром блюде, но, как пояснили kp.ru в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю, вскрытие показало, что ребёнок скончался из-за травмы живота — разрыва толстой кишки.

Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", максимальное наказание по которой — два года лишения свободы. Семья характеризуется положительно, она благополучная, а ребёнок был обеспечен всем необходимым.

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Ранее в Екатеринбурге пожилая женщина умерла в торговом центре. Она находилась в магазине, когда внезапно упала перед мужем. Прибывшие на место врачи не смогли помочь — было поздно.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Матвей Константинов
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