Семья из четырёх человек погибла от отравления угарным газом в селе под Пензой

В селе Пензенской области семья из четырёх человек, включая двоих подростков, погибла от отравления угарным газом, сообщил СК РФ в телеграм-канале. Причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация газового отопительного оборудования.

"16 декабря 2023 года в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области обнаружена погибшей семья из четырёх человек, в том числе два подростка в возрасте 13 и 14 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении СК РФ.

По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией отопительного оборудования на газе. В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования дела будут изучены техническое состояние газового оборудования в жилом помещении, а также условия его обслуживания.