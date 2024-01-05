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5 января, 09:42

На Урале подростка нашли мёртвым на вечеринке с энергетиками и газом у девушки

В Свердловской области подросток умер, надышавшись газом из зажигалки

Прокуратура города Берёзовского Свердловской области проводит проверку из-за гибели 17-летнего парня, вдыхавшего пары газа из зажигалки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщение о гибели подростка поступило на пульт оперативных служб 5 января 2024 года. Вечером парень находился в гостях у знакомой девушки, ровесницы. Он пил энергетики и вдыхал пары газа, из-за чего потерял сознание. Приехавшие на вызов врачи смогли только констатировать смерть.

Парень из полной семьи, учился на 1-м курсе техникума, не состоял на учёте в органах системы профилактики. Прокуратура контролирует проведение доследственной проверки. По её завершении будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

Как напоминает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, местное законодательное собрание поддержало инициативу о запрете реализации подросткам товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ. Речь идёт о газовых зажигалках и заправочных баллонах. Соответствующие законы были приняты в трёх чтениях и направлены местному губернатору для подписания и обнародования в установленном порядке. В этой связи прокуратура направит в полицию поручение об установлении места, где подросткам продают подобные товары.

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Анатолий Симоненко
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