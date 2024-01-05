На Урале подростка нашли мёртвым на вечеринке с энергетиками и газом у девушки

Прокуратура города Берёзовского Свердловской области проводит проверку из-за гибели 17-летнего парня, вдыхавшего пары газа из зажигалки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщение о гибели подростка поступило на пульт оперативных служб 5 января 2024 года. Вечером парень находился в гостях у знакомой девушки, ровесницы. Он пил энергетики и вдыхал пары газа, из-за чего потерял сознание. Приехавшие на вызов врачи смогли только констатировать смерть.

Парень из полной семьи, учился на 1-м курсе техникума, не состоял на учёте в органах системы профилактики. Прокуратура контролирует проведение доследственной проверки. По её завершении будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.