Россияне ответили, что делать с изъятыми у школьников вейпами

Учителям следует не только отбирать у детей вейпы, сигареты, курительные смеси, но и уничтожать их, считают 43% россиян. Это следует из опроса сайта kp.ru, в котором приняли участие 11,4 тысячи человек.

Почти в два раза меньше опрошенных — 25% — убеждены, что личное имущество ребёнка изымать без суда нельзя. Если уж педагоги сделали это в поучительных целях, его надо вернуть родителям, потому что ответственность за несовершеннолетних курильщиков несут именно они.

Передавать "конфискат" в полицию предлагает 21% респондентов. Силовики, по их мнению, должны разобраться и с несовершеннолетними, и с их родителями. А 6% возвращали бы конфискованное школьникам только по достижении теми 18 лет.

И только 5% участников опроса полагают, что на конфискацию личных вещей у школы нет никаких прав, даже если речь идёт о сигаретах и другой табачной продукции. По мнению одного из ответивших, так поступать запрещено даже в благих целях, потому что "конфискация без решения суда — это воровство".