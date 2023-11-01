Россиянам рассказали, как никотиновые "парилки" превращают их детей в монстров

В России всё чаще поднимается тема зависимости от вейпов у детей. Исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская рассказала, что регулировать этот вопрос сложно, потому что нереально уследить за всеми точками сбыта "парилок".

"Большая проблема в том, что нет долгосрочных исследований последствий употребления вейпов. Поэтому их и кальяны в России полностью запрещать не станут. К тому же есть большой риск, что эта продукция попросту перекочует на теневой рынок. Курение невозможно просто взять и убрать из нашей жизни", — заявила эксперт.

Она рассказала, что сейчас важно контролировать рынок электронных сигарет и уничтожать весь контрафакт. Собеседница телеканала "360" напомнила и об исполнении закона о запрете продажи вейпов и кальянов детям.

Она подчеркнула, что за всеми точками продажи не уследить, поэтому подростки продолжают курить. Эксперт считает, что дети тянутся за вейпами в погоне за модой и думают, что такие сигареты безопасны, если их так легко купить.

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал, что вейпы могут вызывать агрессию у подростков. По словам медика, никотиновая зависимость движет поступками подрастающего поколения. Юные курильщики при попытке отобрать у них опасную игрушку готовы вступить в драку или даже покончить с собой, дополнил психиатр.

По словам врача, передозировка солевого никотина может вызывать психозы и агрессию. Он добавил, что к электронкам быстро привыкают, потому что в содержащемся синтетическом веществе есть линоленовая кислота, которая, в отличие от сигарет с обычным табаком, не вызывает удара по гортани и першения в горле, а сразу идёт в мозг.

Шуров предупредил, что "парилки" могут стать стартом для более опасных веществ, потому что никотин быстро перестаёт приносить удовлетворение и люди переходят на запрещённые вещества.