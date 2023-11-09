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9 ноября, 15:11

В Минздраве заявили, что вредные добавки к вейпам необходимо запретить

Эксперт Минздрава: Запрет на добавки к вейпам поможет сохранить здоровье граждан

Запрет на добавки к вейпам может эффективно сказаться на защите здоровья граждан, в том числе детей и подростков. Об этом рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

"Вред воздействия ингредиентов, входящих в состав аэрозолей электронных сигарет, на здоровье доказан посредством многочисленных исследований", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

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Минздрав недавно представил список веществ в составе вейпов и электронных сигарет, которые подлежат запрету. По словам Гамбарян, он содержит подробное описания их вредного воздействия и ссылки на исследования.

Ранее Лайф писал, что вейпы могут вызывать агрессию у подростков. По словам врачей, никотиновая зависимость движет поступками подрастающего поколения. Юные курильщики при попытке отобрать у них опасную игрушку готовы вступить в драку или даже покончить с собой.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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