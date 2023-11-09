В Минздраве заявили, что вредные добавки к вейпам необходимо запретить

Запрет на добавки к вейпам может эффективно сказаться на защите здоровья граждан, в том числе детей и подростков. Об этом рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

"Вред воздействия ингредиентов, входящих в состав аэрозолей электронных сигарет, на здоровье доказан посредством многочисленных исследований", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Минздрав недавно представил список веществ в составе вейпов и электронных сигарет, которые подлежат запрету. По словам Гамбарян, он содержит подробное описания их вредного воздействия и ссылки на исследования.