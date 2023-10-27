В новосибирской школе проведут расследование после "шмона" в поисках вейпов
Мэрия Новосибирска: Расследование проведут в школе, где был обыск из-за вейпов
В новосибирской школе № 32 планируют организовать педагогическое расследование после того, как одна из учительниц обыскивала учеников на предмет наличия вейпов. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на мэрию, директора учебного учреждения попросили предоставить все необходимые документы.
Учительница новосибирской школы обшаривает карманы учеников в поисках вейпов. Видео © VK / "Новосибирск"
В настоящее время ситуация находится под контролем департамента образования. А накануне директор школы Наталья Грекова объяснила, что обыск потребовался из-за того, что ученики курили в туалете. По её словам, коллектив выступает против вейпов и за педагогический выход из ситуации.
Напомним, 25 октября учительница биологии из новосибирской школы № 32 решила обыскать школьников на наличие вейпов. Педагог выставила парней у стены, перекрыла собой выход, начала подзывать по одному и просить показывать содержимое карманов.
ТАСС / Валерий Шарифулин