В новосибирской школе проведут расследование после "шмона" в поисках вейпов

В новосибирской школе № 32 планируют организовать педагогическое расследование после того, как одна из учительниц обыскивала учеников на предмет наличия вейпов. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на мэрию, директора учебного учреждения попросили предоставить все необходимые документы.

Учительница новосибирской школы обшаривает карманы учеников в поисках вейпов. Видео © VK / "Новосибирск"

В настоящее время ситуация находится под контролем департамента образования. А накануне директор школы Наталья Грекова объяснила, что обыск потребовался из-за того, что ученики курили в туалете. По её словам, коллектив выступает против вейпов и за педагогический выход из ситуации.