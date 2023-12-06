Возбуждено дело после отравления 41 строителя аэропорта Петропавловск-Камчатский 6 декабря, 07:32 Shutterstock

Следствие возбудило уголовное дело по факту отравления 41 рабочего, участвующего в строительстве Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Следственным отделом по городу Елизову СУ СК России по Камчатскому краю по результатам проверки, проводимой по материалам, поступившим из органов прокуратуры в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", — говорится в тексте.

У всех пострадавших состояние средней тяжести. Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования. По данным ведомства, столовая принадлежит одной из местных фирм, которая не обеспечила качество и безопасность продуктов.

Напомним, 5 декабря 41 строитель аэропорта Петропавловск-Камчатский попал в больницу с отравлением. Все они обедали в столовой на территории строительной площадки.

Авторы Татьяна Миссуми