На Урале двухлетний малыш попробовал метадон родителей и попал в реанимацию
Ural Mash: В Екатеринбурге двухлетний ребёнок отравился метадоном родителей
Отравившийся метадоном двухлетний мальчик и его родители. Обложка © T.me / Ural Mash
В Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после отравления метадоном родителей. Об этом сообщает Ural Mash.
По данным телеграм-канала, семья переехала в уральскую столицу в октябре и на первое время остановилась у знакомой пожилой пары. В какой-то момент взрослые ушли в магазин и оставили сына дома, а когда вернулись, заметили странности в его поведении. Мальчик был очень вялый, и мать решила отпаивать его сиропом от температуры. Она дала ему лекарство, однако оно не помогло, а вскоре у малыша и вовсе посинели губы.
В итоге родители вызвали скорую и врачи диагностировали отравление психотропным веществом. Как признался глава семейства, он и жена подсели на метадон и принимают его уже три недели. При этом горе-родители не верят, что ребёнок мог съесть наркотики, — заявили, что в дом якобы ничего запрещённого не приносили. Между тем приютившие пару пенсионеры говорят, что уже давно обо всём догадывались, но стеснялись поднять тему.
Ранее Лайф рассказывал, что метадоном отравилась двухлетняя девочка в подмосковном Красногорске. По одной из версий, он мог попасть в столичный регион из Ставрополя. Сегодня там, кстати, накрыли нарколабораторию, где могли производить смертельный наркотик. Силовики изъяли оттуда почти три килограмма готовой запрещёнки.