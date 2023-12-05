На Урале двухлетний малыш попробовал метадон родителей и попал в реанимацию

В Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после отравления метадоном родителей. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным телеграм-канала, семья переехала в уральскую столицу в октябре и на первое время остановилась у знакомой пожилой пары. В какой-то момент взрослые ушли в магазин и оставили сына дома, а когда вернулись, заметили странности в его поведении. Мальчик был очень вялый, и мать решила отпаивать его сиропом от температуры. Она дала ему лекарство, однако оно не помогло, а вскоре у малыша и вовсе посинели губы.