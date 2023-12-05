На Ставрополье накрыли лабораторию, где могли производить смертельный метадон

В Ставропольском крае полицейские накрыли нарколабораторию, откуда изъяли почти три килограмма готовой запрещёнки. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, преступники организовали лабораторию в частном доме в посёлке Доброжеланный Будённовского района. Они наладили незаконное производство, однако сохранить секретность не смогли. В итоге на них вышли правоохранители и пришли с обысками.

В доме силовики обнаружили 2,7 килограмма мефедрона и оборудование для производства наркотиков: более 40 20-литровых ёмкостей, опреснитель, три магнитные мешалки, респираторы, восьмикилограммовый ящик с надписью "бром", а также весы, четыре телефона и ноутбук. Кроме того, задержаны два гражданина Белоруссии: 38-летний Сергей и 39-летний Гамзат, которым теперь грозит до 20 лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.