В Москве парень умер после отравления наркотиками, девушка в реанимации

По данным телеграм-канала, влюблённые употребили неизвестные вещества минувшей ночью на съёмной квартире в Нижегородском районе столицы. После этого обоим сразу же стало плохо, однако у девушки хватило сил вызвать скорую. К моменту госпитализации парень был уже в состоянии клинической смерти, медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Сейчас за жизнь девушки борются врачи, а правоохранители выясняют, мог ли к ним попасть метадон, которым ранее массово отравились в Астрахани — партию привезли из Ставрополя.