В Москве парень умер после отравления наркотиками, девушка в реанимации
SHOT: В Москве 22-летний парень умер после отравления неизвестными наркотиками
В Москве 22-летний парень умер после отравления наркотиками, его 18-летняя девушка находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, влюблённые употребили неизвестные вещества минувшей ночью на съёмной квартире в Нижегородском районе столицы. После этого обоим сразу же стало плохо, однако у девушки хватило сил вызвать скорую. К моменту госпитализации парень был уже в состоянии клинической смерти, медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Сейчас за жизнь девушки борются врачи, а правоохранители выясняют, мог ли к ним попасть метадон, которым ранее массово отравились в Астрахани — партию привезли из Ставрополя.
Напомним, в ноябре суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Три человека умерли, в больницу поступило около 20 пострадавших. Подозреваемыми в распространении наркотиков оказались уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, все трое ранее не были судимы. Сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный наркотик. Тем временем метадон мог уже добраться до столичного региона. В Москве после отравления наркотиком ранее умерли две девушки. Ещё три человека, среди которых двухлетняя девочка и подросток, были госпитализированы.
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