Свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове
Прокуратура Камчатского края инициировала проверку по факту массового отравления рабочих, возводящих новый терминал аэропорта города Елизово. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным надзорного органа, на признаки пищевого отравления пожаловался 41 человек. Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего и проверят соблюдение заведением общепита санитарно-эпидемиологического законодательства.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — добавили в ведомстве.
Похожий инцидент неделей ранее произошёл в одной из школ Кировской области. Там 16 учеников были экстренно госпитализированы после обеда в школьной столовой.