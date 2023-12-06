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5 декабря, 22:50

Свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове

Прокуратура Камчатского края инициировала проверку по факту массового отравления рабочих, возводящих новый терминал аэропорта города Елизово. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным надзорного органа, на признаки пищевого отравления пожаловался 41 человек. Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего и проверят соблюдение заведением общепита санитарно-эпидемиологического законодательства.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", добавили в ведомстве.

Школьница из Москвы так боялась заболеть, что попала в больницу с отравлением противовирусными

Школьница из Москвы так боялась заболеть, что попала в больницу с отравлением противовирусными

Похожий инцидент неделей ранее произошёл в одной из школ Кировской области. Там 16 учеников были экстренно госпитализированы после обеда в школьной столовой.

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VK / Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский

Илья Пушкарев
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