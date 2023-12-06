Свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове

Прокуратура Камчатского края инициировала проверку по факту массового отравления рабочих, возводящих новый терминал аэропорта города Елизово. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным надзорного органа, на признаки пищевого отравления пожаловался 41 человек. Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего и проверят соблюдение заведением общепита санитарно-эпидемиологического законодательства.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — добавили в ведомстве.