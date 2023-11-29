Шестнадцать детей отравились в школьной столовой в Кировской области

В больницу госпитализировали шестнадцать учеников СОШ имени генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино Кировской области. Дети отравились после обеда в школьной столовой.

Учеников от 7 до 10 лет доставили в больницу города Малмыжа. Медики выявили у них пищевое отравление. Сейчас все школьники находятся в стабильном состоянии, передаёт SHOT.

В настоящее время работа школьной столовой временно приостановлена. Предварительно установлено, что её работники нарушили технологии при приготовлении школьного комплексного обеда. Полиция и Роспотребнадзор проводят проверку.