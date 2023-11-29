Шестнадцать детей отравились в школьной столовой в Кировской области
В больницу госпитализировали шестнадцать учеников СОШ имени генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино Кировской области. Дети отравились после обеда в школьной столовой.
Учеников от 7 до 10 лет доставили в больницу города Малмыжа. Медики выявили у них пищевое отравление. Сейчас все школьники находятся в стабильном состоянии, передаёт SHOT.
В настоящее время работа школьной столовой временно приостановлена. Предварительно установлено, что её работники нарушили технологии при приготовлении школьного комплексного обеда. Полиция и Роспотребнадзор проводят проверку.
Ранее Лайф писал, что пять учениц лицея-интерната в Саратове отравились хлором на уроке в бассейне. Трёх девочек в состоянии лёгкой степени тяжести оставили в стационаре больницы, а две были отпущены домой.
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