20 детей отравились в кадетской школе-интернате в подмосковных Луховицах

Массовое отравление произошло в кадетской школе-интернате в подмосковных Луховицах, в результате которого с подозрением на ротавирус были госпитализированы 20 детей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне около десяти вечера на территорию Дединовской школы, на базе которой действует кадетский интернат "Орёл", приехали сразу несколько карет скорой помощи. Как сообщили представители администрации школы, одновременно почувствовали себя плохо сразу два десятка воспитанников: помимо высокой температуры, у них наблюдались тошнота и рвота.

В итоге с подозрением на ротавирусную инфекцию 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет были доставлены в Луховицкую ЦРБ, ещё шестерых кадетов отвезли в ближайшую больницу в Коломне. По одной из версий, подростки могли отравиться за ужином. По данному факту начата проверка, ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Также ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.