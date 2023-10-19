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19 октября, 17:32

Четыре человека отравились шаурмой в мусульманской школе в Махачкале

Четыре человека госпитализированы из-за отравления шаурмой в Махачкале

Четыре человека отравились шаурмой в мусульманской школе в Махачкале, сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора по Дагестану. По данным ведомства, все они были госпитализированы.

"18 октября в городе Махачкале с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировано четыре человека… Установлено, что пострадавшие являются учащимися религиозного образовательного учреждения (мектеб). Эпидрасследование установило, что все заболевшие ели куриную шаурму в точке общественного питания", — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора проверили ларёк, где продавали опасную шаурму, и выявили нарушения требований санитарных норм. Сейчас точка общественного питания опечатана до выяснения обстоятельств.

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Ранее в городе Льгове Курской области 15 человек отравились шаурмой, а 23-летняя девушка, медсестра, погибла. В тот роковой день она с коллегами решила быстро перекусить в киоске неподалёку от работы. Две другие медсестры тоже отравились, но не так серьёзно. Заведение с шаурмой работает в городе около шести лет. Но в последнее время покупатели жаловались на странный запах мяса, отдающий тухлятиной. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".

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Александра Мышляева
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