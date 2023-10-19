В Уфе школьница оказалась в реанимации после отравления водкой на "безалкогольной" тусовке

В Уфе 12-летняя школьница оказалась в реанимации с отравлением водкой после "безалкогольной вечеринки" для подростков в танцевальном клубе My Bar. Об этом сообщает Mash Batash.

12-летняя школьница веселится на вечеринке для подростков в Уфе, после которой её заберут в реанимацию. Видео © t.me / Mash Batash

По данным телеграм-канала, организаторы тусовки, которая проходила 14 октября, предполагали, что пускать будут лишь ребят старше 14 лет, однако 12-летняя девочка каким-то образом проникла внутрь. Она, как и другие, заплатила 150 рублей и получила проходку, после чего начала веселиться.

Как рассказала мать школьницы, девочке налили несколько шотов, а дальше всё происходило как в тумане — увозили из заведения её уже при полицейских. При этом организаторы слёзно заверяют, что алкоголь детям не продавали, из напитков можно было купить только колу. Теперь в деле разбирается полиция, для выяснения пригласили представителей тусовки и бармена, однако мероприятие не прикрыли. Мама девочки намерена писать заявление.