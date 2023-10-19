В Уфе школьница оказалась в реанимации после отравления водкой на "безалкогольной" тусовке
В Уфе 12-летняя школьница оказалась в реанимации после отравления водкой
В Уфе 12-летняя школьница оказалась в реанимации с отравлением водкой после "безалкогольной вечеринки" для подростков в танцевальном клубе My Bar. Об этом сообщает Mash Batash.
12-летняя школьница веселится на вечеринке для подростков в Уфе, после которой её заберут в реанимацию. Видео © t.me / Mash Batash
По данным телеграм-канала, организаторы тусовки, которая проходила 14 октября, предполагали, что пускать будут лишь ребят старше 14 лет, однако 12-летняя девочка каким-то образом проникла внутрь. Она, как и другие, заплатила 150 рублей и получила проходку, после чего начала веселиться.
Как рассказала мать школьницы, девочке налили несколько шотов, а дальше всё происходило как в тумане — увозили из заведения её уже при полицейских. При этом организаторы слёзно заверяют, что алкоголь детям не продавали, из напитков можно было купить только колу. Теперь в деле разбирается полиция, для выяснения пригласили представителей тусовки и бармена, однако мероприятие не прикрыли. Мама девочки намерена писать заявление.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что делать родителям, если ребёнок пришёл домой пьяным. В употреблении алкоголя действительно нет ничего хорошего, тем более что это может перейти в пагубную привычку, однако к ситуации всё же лучше отнестись с пониманием, ведь дети тоже могут совершать ошибки, как и взрослые. Подробнее о том, как реагировать и вести себя в присутствии хмельного подростка, — в нашем материале.
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