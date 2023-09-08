Названы фатальные ошибки, по которым простой кофеин мог убить уральскую школьницу

Найденная мёртвой в Каменске-Уральском девушка действительно могла скончаться от высокого содержания кофеина в крови, которое обнаружено во время экспертизы. Об этом рассказала Лайфу врач-диетолог Ирина Мансурова.

"Передозировка кофеином возможна. И летальный исход тоже возможен. Зависит это от ряда признаков — не только от принятых доз, но и от общего состояния человека, его возраста, веса и хронических заболеваний", — пояснила она.

Обычно, когда речь заходит о больших дозах кофеина, подразумевается приём аптечных препаратов — таблеток и порошков на его основе. Смертельная доза кофеина из энергетиков или кофе — это большая редкость, добавила медик. Увидеть ухудшение состояния из-за передозировки можно по ряду признаков: жар, покраснение в области шеи и лица, головокружение, тремор конечностей, усиление сердцебиения, головная боль.

"Такая картина формируется из-за повышения выработки адреналина и накопления его высокой концентрации в кровяном русле. Он стимулирует приток крови к шейному и головному отделам", — объяснила собеседница Лайфа.

Если проигнорировать первые симптомы, то дальше станет хуже: начнутся тошнота, дрожь в теле, звон в ушах, усиленное потоотделение, изменения ритмов сердца. Также возможны скачки давления, усиленный диурез, боль со спазмами и коликами в области живота, синеет носогубная область, происходит помутнение сознания, продолжила доктор и объяснила, что делать при первых симптомах отравления.

"Необходимо опустошить желудок, пить много воды, ускорить вымывание токсичных веществ и предотвратить обезвоживание. Помогут проветривание помещения или выведение пострадавшего на свежий воздух, расстёгивание сдавливающей одежды, употребление энтеросорбентов для связывания токсичных компонентов", — посоветовала она.