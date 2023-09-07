Девушка насмерть отравилась шаурмой под Курском, ещё 13 пострадали
Один человек погиб при массовом отравлении шаурмой во Льгове Курской области
По меньшей мере 14 человек отравились шаурмой во Льгове Курской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Одна девушка умерла, четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко.
"Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение во Льговской ЦРБ. К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока", — говорится в опубликованном сообщении.
Областное управление Роспотребнадзора уже начало проверку по данному факту. Организован отбор проб клинического материала больных и проб на злополучном объекте общепита для дальнейшего исследования.
А в конце августа массовое отравление шаурмой, а также курицей гриль зафиксировали в Москве. Известно по меньшей мере о 32 пострадавших, из которых большинство госпитализировали. Выяснилось, в частности, что в злополучном заведении не хватает холодильников, а для приготовления пищи было использовано сырьё неизвестного производителя без маркировки. А позже житель столицы и вовсе рассказал о найденном в шаурме крысином хвосте.
ТАСС / Александра Левчук