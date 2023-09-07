Девушка насмерть отравилась шаурмой под Курском, ещё 13 пострадали

По меньшей мере 14 человек отравились шаурмой во Льгове Курской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Одна девушка умерла, четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко.

"Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение во Льговской ЦРБ. К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока", — говорится в опубликованном сообщении.

А в конце августа массовое отравление шаурмой, а также курицей гриль зафиксировали в Москве. Известно по меньшей мере о 32 пострадавших, из которых большинство госпитализировали. Выяснилось, в частности, что в злополучном заведении не хватает холодильников, а для приготовления пищи было использовано сырьё неизвестного производителя без маркировки. А позже житель столицы и вовсе рассказал о найденном в шаурме крысином хвосте.