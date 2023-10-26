Более 20 детей отравились в кафе во время циркового конкурса в Перми

Более 20 детей отравились во время циркового конкурса в Перми. Ребята позавтракали и пообедали в кафе при местной гостинице, после чего 13 человек пришлось госпитализировать. Об этом сообщает SHOT.

В Перми сейчас проходит V юбилейный Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов под председательством Аскольда Запашного, в котором принимают участие дети со всей страны. Однако 21 участнику не сильно повезло с питанием, всем им от 8 до 14 лет. 24 октября школьников пару раз покормили обедами от ИП Шилов А.В. в заведении при гостинице "Профсоюзная", однако уже к ужину все почувствовали себя очень плохо.

В итоге 13 отравившихся теперь мучаются с высокой температурой и рвотой. У госпитализированных ребят диагностировали норовирус. Полиция уже проводит проверку в кафе при гостинице. Кстати, в связи с отравлением детей гала-концерт Всероссийского фестиваля был отменён.