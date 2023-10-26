Регион

Уведомления отключены

26 октября, 10:46

"Всё было изумительно": Запашный отреагировал на отравление детей на фестивале, где он был в жюри

Запашный не знает об отравлении детей на конкурсе в Перми, где он был в жюри

Аскольд Запашный, народный артист России и председатель жюри детского циркового фестиваля в Перми, где отравилось более 20 детей, отреагировал на происшествие. Он заявил телеканалу "360", что не обладает информацией об инциденте.

"Мы вчера с мероприятия уезжали, всё было прекрасно, изумительно. С утра нам сказали, что какие-то там изменения. Сейчас организаторы решают вопрос, у меня информации ноль", — сказал он.

В свою очередь руководитель ГКБУК "Центр по реализации проектов в сфере культуры" и организатор фестиваля Елена Хаткевич отметила, что официальная информация по происшествию уже сформирована и скоро будет опубликована.

По словам Хаткевич, главное, "чтобы всем было максимально комфортно, неконфликтно, без излишней эмоциональной истории и паники".

17-летний воркаутер закинулся БАДами, но вместо тела Аполлона получил сильное отравление

17-летний воркаутер закинулся БАДами, но вместо тела Аполлона получил сильное отравление

Напомним, 21 ребёнок отравился после посещения кафе при гостинице на V юбилейном Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов под председательством Аскольда Запашного. Большинство из них были госпитализированы с норовирусом.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Пермский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров