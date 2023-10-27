Число госпитализированных с отравлением участников циркового конкурса в Перми достигло 20

В Перми госпитализировали с сильным отравлением ещё семерых участников V юбилейного Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Всего в больнице теперь находится 20 пострадавших детей и подростков. Об этом сообщает SHOT.

Сначала в больницу увезли часть молодых артистов — 13 человек. У них диагностировали норовирус. Позже стало плохо девочкам из Ульяновской и Кемеровской областей в возрасте от 11 до 15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.