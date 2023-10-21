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21 октября, 08:02

Трое жителей Читы подхватили кишечную инфекцию после посещения кафе-кондитерской

Острую кишечную инфекцию обнаружили у троих жителей Читы после посещения кафе-кондитерской Meilleur Eclair. По информации Telegram-канала Управления Роспотребнадзора по региону, по данному факту проводится эпидемиологическое расследование.

Известно, что на онлайн-карте 2Gis 13 октября пользователь оставил отзыв о том, что вместе с подругой заразился сальмонеллёзом после употребления в кафе тирамису. Представители компании попросили связаться с ними для выяснения подробностей случившегося.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в настоящее время кафе временно закрыты по трём адресам, устанавливается источник инфекции. По требованию региональной прокуратуры началась внеплановая выездная проверка.

В Подмосковье школьников госпитализировали с подозрением на отравление шоколадом

В Подмосковье школьников госпитализировали с подозрением на отравление шоколадом

Напомним, в Ачинске первоклассники отравились после похода на обед в школьную столовую. По информации региональной прокуратуры, врачи поставили предварительный диагноз — "лёгкая форма кишечной инфекции".

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Дарья Нарыкова
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