Первоклассники слегли с отравлением после обеда в школьной столовой в Ачинске
Прокуратура и СУ СК Красноярского края организовали проверку в связи с отравлением первоклассников в Ачинске. Она проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"11 и 12 октября 2023 года в центр охраны материнства и детства города обратились трое учеников первых классов ачинской школы № 3. Предварительный диагноз — лёгкая форма кишечной инфекции", — рассказали в прокуратуре.
Специалисты краевого управления Роспотребнадзора уже отобрали необходимые смывы и пробы в пищеблоке школы, проводится их исследование. В СУ СКР, в свою очередь, добавили, что никто из детей не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение дома.
А ранее ученики и преподаватели ГБОУ СОШ № 608 имени Зины Портновой в Петербурге попали в больницу после обеда в школьной столовой. В инфекционные стационары доставлено 13 детей. Всего же число отравившихся достигло 17.
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