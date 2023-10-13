Первоклассники слегли с отравлением после обеда в школьной столовой в Ачинске

Прокуратура и СУ СК Красноярского края организовали проверку в связи с отравлением первоклассников в Ачинске. Она проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

"11 и 12 октября 2023 года в центр охраны материнства и детства города обратились трое учеников первых классов ачинской школы № 3. Предварительный диагноз — лёгкая форма кишечной инфекции", — рассказали в прокуратуре.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора уже отобрали необходимые смывы и пробы в пищеблоке школы, проводится их исследование. В СУ СКР, в свою очередь, добавили, что никто из детей не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение дома.