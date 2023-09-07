Ученики и педагоги петербургской школы массово попали в больницы после обеда в столовой

Ученики и преподаватели ГБОУ СОШ № 608 имени Зины Портновой попали в больницу после обеда в школьной столовой. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В инфекционные стационары, по данным ведомства, доставлено 13 детей. Всего же число отравившихся достигло 17. Открыто санитарно-эпидемиологическое расследование.