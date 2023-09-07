Ученики и педагоги петербургской школы массово попали в больницы после обеда в столовой
Роспотребнадзор Петербурга расследует вспышку кишечной инфекции в школе № 608
Ученики и преподаватели ГБОУ СОШ № 608 имени Зины Портновой попали в больницу после обеда в школьной столовой. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В инфекционные стационары, по данным ведомства, доставлено 13 детей. Всего же число отравившихся достигло 17. Открыто санитарно-эпидемиологическое расследование.
"Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания АО "Комбинат питания "Кировский". Причины и условия формирования очага устанавливаются", — информирует надзорное ведомство.
Ранее Лайф рассказывал, как ученикам школы № 47 в Улан-Удэ раздали батончики с неожиданной и шокирующей "протеиновой добавкой": внутри снеков оказались личинки плодожорок. А в Крыму 14-летний подросток выпил энергетик, после чего впал в кому и скончался. Дома у школьника полицейские нашли несколько пустых бутылок от энергетиков. Как минимум одну он выпил перед госпитализацией. Причина смерти устанавливается.
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