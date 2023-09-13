Более 20 детей отравились в начальной школе Хабаровского края

Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае после массового отравления обучающихся начальной школы в посёлке Эльбан. Некачественное питание подорвало здоровье 21 ребёнка, сообщили в амурской городской прокуратуре.

На недомогание школьники начали жаловаться в период с 7 по 8 сентября. Дети сетовали на боль в животе и рвоту. По данным ведомства, восьмерых учеников пришлось госпитализировать в инфекционное отделение. Результаты проверки стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей по неосторожности.

"Прокуратура направила материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ. Ход расследования находится на контроле в городской прокуратуре", — сказано в сообщении.