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13 сентября, 03:38

Более 20 детей отравились в начальной школе Хабаровского края

В начальной школе посёлка Эльбан в Хабаровском крае отправился 21 ребёнок

Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае после массового отравления обучающихся начальной школы в посёлке Эльбан. Некачественное питание подорвало здоровье 21 ребёнка, сообщили в амурской городской прокуратуре.

На недомогание школьники начали жаловаться в период с 7 по 8 сентября. Дети сетовали на боль в животе и рвоту. По данным ведомства, восьмерых учеников пришлось госпитализировать в инфекционное отделение. Результаты проверки стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей по неосторожности.

"Прокуратура направила материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ. Ход расследования находится на контроле в городской прокуратуре", сказано в сообщении.

В Курской области владельца ларька с шаурмой отправили под домашний арест по делу об отравлении

В Курской области владельца ларька с шаурмой отправили под домашний арест по делу об отравлении

Между тем уголовное дело по факту массового отравления возбудили и в Санкт-Петербурге. Там после употребления готовой еды фирмы "Грин бокс" пострадало около 250 человек.

Обложка ©

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Пушкарев
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