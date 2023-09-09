Число отравившихся после заказа готовой еды в Санкт-Петербурге увеличилось до 69

Число отравившихся едой из службы доставки "Самокат" в Санкт-Петербурге выросло до 69 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В стационарах города остаётся 44 человека, в том числе один ребёнок", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, у одного из пострадавших обнаружили бактерии сальмонеллы. Сейчас специалисты проводят отбор сырья и готовой продукции на производстве "Грин бокс", где заболевшие заказывали еду, для проведения лабораторных исследований. Также осуществляется обследование персонала, сеть временно прекратила работать.