В Петербурге 34 человека подхватили кишечную инфекцию после заказа готовой еды

Несколько десятков случаев отравления острой кишечной инфекцией (ОКИ) зарегистрировано в Петербурге. Недомогание 34 жителя Северной столицы почувствовали после употребления готовой еды, доставленной с помощью сервиса "Самокат". О ситуации рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что по факту произошедшего была инициирована проверка. Она выявила несоблюдение АО "Грин бокс", кулинарная продукция которого и содержала ОКИ, санитарно-эпидемиологических норм. На предприятии зафиксированы нарушения в приготовлении блюд, условиях хранения продуктов, содержании помещений. Деятельность компании была временно запрещена.

"Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда", — сказано в сообщении Роспотребнадзора по Петербургу.