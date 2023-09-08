Количество отравившихся смертельной шаурмой во Льгове уже исчисляется десятками

Во Льгове Курской области количество пострадавших от отравления шаурмой увеличилось до 22. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

"Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы в павильоне "Шаурма на Гагарина" (г. Льгов)", — говорится в тексте.

Киоск по торговле шаурмой временно закрыт. Сейчас там проводятся проверка и противоэпидемические мероприятия: берутся пробы сырья, смывы на предмет наличия возбудителей болезней. У пострадавших "регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк", отметили в ведомстве.