Количество отравившихся смертельной шаурмой во Льгове уже исчисляется десятками
Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области выросло до 22
Во Льгове Курской области количество пострадавших от отравления шаурмой увеличилось до 22. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
"Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы в павильоне "Шаурма на Гагарина" (г. Льгов)", — говорится в тексте.
Киоск по торговле шаурмой временно закрыт. Сейчас там проводятся проверка и противоэпидемические мероприятия: берутся пробы сырья, смывы на предмет наличия возбудителей болезней. У пострадавших "регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк", отметили в ведомстве.
Изначально сообщалось о 15 людях, отравившихся шаурмой во Льгове. 23-летняя девушка — медсестра — погибла. Предположительно, все они покупали продукцию в одном и том же киоске. В последнее время жители жаловались на странный запах от мясной начинки. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности". По данным SHOT, уже есть двое задержанных. Предварительной причиной гибели девушки называется тухлое мясо.
ТАСС / Александра Левчук