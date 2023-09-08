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8 сентября, 09:08

Причиной гибели девушки от шаурмы во Льгове могло стать протухшее мясо

По делу об отравлении шаурмой в Курской области задержаны два человека

<p>Кафе во Льгове Курской области, где люди отравились шаурмой. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/56660" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кафе во Льгове Курской области, где люди отравились шаурмой. Фото © SHOT

Причиной гибели девушки от шаурмы, предварительно, стало протухшее мясо, которое сотрудники заведения тщательно солили и заливали соусами, чтобы никто не заметил. Об этом узнал SHOT.

Кафе во Льгове Курской области, где люди отравились шаурмой. Фото © SHOT

Кафе во Льгове Курской области, где люди отравились шаурмой. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, по уголовному делу уже есть двое задержанных. Это работники "Шаурмы по-братски", с ними сейчас общаются полицейские.

Погибшая от шаурмы во Льгове девушка работала медсестрой и недавно вышла замуж

Погибшая от шаурмы во Льгове девушка работала медсестрой и недавно вышла замуж

Напомним, в городе Льгове Курской области 15 человек отравились шаурмой, а 23-летняя девушка — медсестра — погибла. В тот роковой день она с коллегами решила быстро перекусить в киоске неподалёку от работы. Две другие медсестры тоже отравились, но не так серьёзно. Заведение с шаурмой работает в городе около шести лет. Но в последнее время покупатели жаловались на странный запах мяса, отдающий тухлятиной. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".

Александра Вишнякова
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