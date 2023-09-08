Причиной гибели девушки от шаурмы во Льгове могло стать протухшее мясо

Напомним, в городе Льгове Курской области 15 человек отравились шаурмой, а 23-летняя девушка — медсестра — погибла. В тот роковой день она с коллегами решила быстро перекусить в киоске неподалёку от работы. Две другие медсестры тоже отравились, но не так серьёзно. Заведение с шаурмой работает в городе около шести лет. Но в последнее время покупатели жаловались на странный запах мяса, отдающий тухлятиной. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".