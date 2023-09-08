Причиной гибели девушки от шаурмы во Льгове могло стать протухшее мясо
По делу об отравлении шаурмой в Курской области задержаны два человека
Причиной гибели девушки от шаурмы, предварительно, стало протухшее мясо, которое сотрудники заведения тщательно солили и заливали соусами, чтобы никто не заметил. Об этом узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, по уголовному делу уже есть двое задержанных. Это работники "Шаурмы по-братски", с ними сейчас общаются полицейские.
Напомним, в городе Льгове Курской области 15 человек отравились шаурмой, а 23-летняя девушка — медсестра — погибла. В тот роковой день она с коллегами решила быстро перекусить в киоске неподалёку от работы. Две другие медсестры тоже отравились, но не так серьёзно. Заведение с шаурмой работает в городе около шести лет. Но в последнее время покупатели жаловались на странный запах мяса, отдающий тухлятиной. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".