Погибшая от шаурмы во Льгове девушка работала медсестрой и недавно вышла замуж

Погибшей от шаурмы во Льгове Курской области девушке было 23 года. Она работала медсестрой, недавно вышла замуж и отпраздновала новоселье. С матерью девушки пообщался SHOT.

Мать скончавшейся от шаурмы во Льгове девушки рассказала, что её дочери сразу стало очень плохо. Видео © t.me / SHOT

По словам женщины, 6 сентября её дочь решила по-быстрому перекусить с коллегами. Выбор пал на заведение, где готовили шаурму, у местных оно пользуется популярностью. Однако после перекуса Наталья почувствовала себя так плохо, что пришлось обратиться к врачам.

"Они съели эту шаурму. Трём девочкам — более-менее. А Наташе плохо-плохо. Супруг бросил работу, прибежал к ней. Отправил её на скорой в Семашко", — рассказала мать скончавшейся.

В клинике ей сделали капельницу, к вечеру её состояние улучшилось и она даже пообщалась по видеосвязи с родными. А утром семье сообщили о смерти девушки от инфекционно-токсического шока. Заведение с шаурмой работает в городе около шести лет. Но последнее время покупатели жаловались на странный запах мяса, отдающий тухлятиной. Региональный СК ведёт проверку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", — уточнили в ведомстве.