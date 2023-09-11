Роспотребнадзор: Количество отравившихся готовой едой в Петербурге достигло 248

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 248 случаев отравления готовой едой из доставки. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

"На 11 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учёта и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у двоих детей", — отметили в управлении.