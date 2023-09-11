Роспотребнадзор: Количество отравившихся готовой едой в Петербурге достигло 248
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 248 случаев отравления готовой едой из доставки. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.
"На 11 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учёта и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у двоих детей", — отметили в управлении.
При этом у 28 пострадавших обнаружена сальмонелла. Тем временем в городских стационарах сейчас находятся 129 человек, среди которых два ребёнка. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическое расследование продолжается.
Как сообщал Лайф, жители Петербурге массово подхватили кишечную инфекцию после заказа еды фирмы "Грин бокс" из "Самоката". Почти все заболевшие, по данным местных СМИ, ели шпинатную вафлю. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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