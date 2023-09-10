Число отравившихся готовой едой в Петербурге превысило 170 человек

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления горожан готовой едой из службы доставки "Самокат". По последним данным, число пострадавших выросло до 171, среди них двое детей.

"Следственным отделом по Приморскому району <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной столице.