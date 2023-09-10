Число отравившихся готовой едой в Петербурге превысило 170 человек
В Петербурге завели уголовное дело после массового отравления едой из "Самоката"
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления горожан готовой едой из службы доставки "Самокат". По последним данным, число пострадавших выросло до 171, среди них двое детей.
"Следственным отделом по Приморскому району <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной столице.
Представители "Самоката" рассказали телеканалу "Санкт-Петербург", что уже начали внутреннее расследование и остановили реализацию товара фирмы "Грин бокс". По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, сейчас в больницах остаются 99 человек, в том числе двое детей, у восьми заболевших обнаружили бактерии сальмонеллы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 69 человек подхватили кишечную инфекцию после заказа еды из "Самоката". Почти все заболевшие, как пишут местные СМИ, ели шпинатную вафлю.
Telegram / ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу