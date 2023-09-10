В Курской области владельца ларька с шаурмой отправили под домашний арест по делу об отравлении
Суд отправил под домашний арест владельца точки с шаурмой, где отравились люди
Владелец ларька с шаурмой во Льгове Мансуршох Фаёзов. Обложка © t.me / sudrfkursk
Владельца торговой точки с шаурмой во Льгове отправили на два месяца под домашний арест. Такое решение вынес Ленинский районный суд Курска.
Как сообщили в Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, хозяином ларька с шаурмой, которой отравились более 20 человек, является 50-летний гражданин РФ Мансуршох Фаёзов. Из-под стражи он освобождён в зале суда. В данный момент продолжается судебное заседание, в ходе которого будет избрана мера пресечения ещё троим фигурантам дела.
Напомним, уголовное дело по статье 238 УК РФ было возбуждено после того, как минимум 22 человека отравились шаурмой, купленной в ларьке на улице Гагарина. Одна из посетительниц торговой точки скончалась. Известно, что она работала медсестрой, недавно вышла замуж и отпраздновала новоселье. Позже правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове. Ими оказались владелец точки быстрого питания, а также два повара и их помощник.