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10 сентября, 09:51

В Курской области владельца ларька с шаурмой отправили под домашний арест по делу об отравлении

Суд отправил под домашний арест владельца точки с шаурмой, где отравились люди

<p>Владелец ларька с шаурмой во Льгове Мансуршох Фаёзов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sudrfkursk/4868" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sudrfkursk</a></p>

Владелец ларька с шаурмой во Льгове Мансуршох Фаёзов. Обложка © t.me / sudrfkursk

Владельца торговой точки с шаурмой во Льгове отправили на два месяца под домашний арест. Такое решение вынес Ленинский районный суд Курска.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, хозяином ларька с шаурмой, которой отравились более 20 человек, является 50-летний гражданин РФ Мансуршох Фаёзов. Из-под стражи он освобождён в зале суда. В данный момент продолжается судебное заседание, в ходе которого будет избрана мера пресечения ещё троим фигурантам дела.

Причиной гибели девушки от шаурмы во Льгове могло стать протухшее мясо

Причиной гибели девушки от шаурмы во Льгове могло стать протухшее мясо

Напомним, уголовное дело по статье 238 УК РФ было возбуждено после того, как минимум 22 человека отравились шаурмой, купленной в ларьке на улице Гагарина. Одна из посетительниц торговой точки скончалась. Известно, что она работала медсестрой, недавно вышла замуж и отпраздновала новоселье. Позже правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове. Ими оказались владелец точки быстрого питания, а также два повара и их помощник.

Иван Косицын
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