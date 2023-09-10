В Курской области владельца ларька с шаурмой отправили под домашний арест по делу об отравлении

Владельца торговой точки с шаурмой во Льгове отправили на два месяца под домашний арест. Такое решение вынес Ленинский районный суд Курска.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, хозяином ларька с шаурмой, которой отравились более 20 человек, является 50-летний гражданин РФ Мансуршох Фаёзов. Из-под стражи он освобождён в зале суда. В данный момент продолжается судебное заседание, в ходе которого будет избрана мера пресечения ещё троим фигурантам дела.