Владельца и поваров ларька с шаурмой задержали в Курске по делу об отравлении

Курские правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове. Ими оказались владелец точки быстрого питания, а также два повара и их помощник. Судебное заседание с участием подозреваемых намечено на 11 сентября, сообщили в региональном главке СК РФ.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление им обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", — сказано в пресс-релизе.