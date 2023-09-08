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8 сентября, 20:13

Владельца и поваров ларька с шаурмой задержали в Курске по делу об отравлении

Курские правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове. Ими оказались владелец точки быстрого питания, а также два повара и их помощник. Судебное заседание с участием подозреваемых намечено на 11 сентября, сообщили в региональном главке СК РФ.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление им обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", — сказано в пресс-релизе.

Уголовное дело по статье 238 УК РФ было возбуждено после того, как 22 человека отравились шаурмой, купленной в ларьке на улице Гагарина. Одна из посетительниц торговой точки скончалась. Известно, что она работала медсестрой, недавно вышла замуж и отпраздновала новоселье.

Семья с дочкой во Льгове выжила после смертельной шаурмы благодаря приезду скорой за 5 минут

Семья с дочкой во Льгове выжила после смертельной шаурмы благодаря приезду скорой за 5 минут

Схожий случай на днях произошёл и в Петербурге. 34 жителя города на Неве подхватили кишечную инфекцию, заказав готовую еду при помощи сервиса доставки. В ходе проверки выяснилось, что компания – производитель блюд нарушала санитарно-эпидемиологические нормы.

Обложка ©

Unsplash / T Foz

Илья Пушкарев
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