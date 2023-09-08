Семья с дочкой во Льгове выжила после смертельной шаурмы благодаря приезду скорой за 5 минут
Отравившихся шаурмой супругов с дочкой во Льгове от смерти спасла реакция скорой
Отравившаяся шаурмой семья с четырёхлетней дочкой во Льгове Курской области пробовала фастфуд в этом заведении в первый раз. От летального исхода их спасла быстрая реакция скорой, которая смогла оперативно приехать на вызов и оказать первую помощь. Об этом сообщает SHOT.
Отравившихся шаурмой супругов и их дочку от смерти спасла реакция скорой, Наталья рассказала подробности. Видео © t.me / SHOT
Как рассказала мать семейства Наталья, в тот день супруги забрали дочку с занятий, а по пути домой решили полакомиться шаурмой из ларька, где собралась большая очередь. В итоге взяли две порции — съели сами и дали попробовать ребёнку, а уже через час почувствовали резкое ухудшение самочувствия.
Первой на боли в животе пожаловалась малышка, а после начало тошнить и взрослых. В какой-то момент муж Натальи даже потерял сознание, а она, еле добравшись до телефона в полуобморочном состоянии, стала звонить родственникам, чтобы те приехали и вызвали скорую. В семье двое детей, и маленький сын был единственным, кто не ел злополучную шаурму. Мальчик не понимал, что происходит с его родителями, и громко плакал.
Благодаря тому, что скорая приехала всего через пять минут после вызова, серьёзных последствий удалось избежать. Медики сразу поставили отравившимся капельницы, сделали уколы от тошноты и рвоты, ЭКГ, а также взяли пробу на уровень сахара. У больных они пробыли около часа, а спустя несколько часов приехали ещё раз, чтобы убедиться, что с ними всё хорошо. Кстати, вся семья уже идёт на поправку: ещё вчера были бессилие и небольшая температура, но сейчас все чувствуют себя хорошо.
Как уже рассказывал Лайф, после посещения ларька с шаурмой супруги вместе с детьми уехали на дачу. Они и не подозревали, что ближневосточное блюдо может быть приготовлено с нарушениями. Помимо них точно так же думали ещё как минимум 22 человека. Одной девушке стало настолько плохо, что от отравления она скончалась. Известно, что ларёк с уличной едой работает в городе почти шесть лет. Причём совсем недавно начались массовые жалобы от посетителей. По данным Лайфа, причиной отравления могло стать испорченное мясо. Два человека уже задержаны, возбуждено уголовное дело.
t.me / SHOT