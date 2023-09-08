Семья с дочкой во Льгове выжила после смертельной шаурмы благодаря приезду скорой за 5 минут

Отравившаяся шаурмой семья с четырёхлетней дочкой во Льгове Курской области пробовала фастфуд в этом заведении в первый раз. От летального исхода их спасла быстрая реакция скорой, которая смогла оперативно приехать на вызов и оказать первую помощь. Об этом сообщает SHOT.

Отравившихся шаурмой супругов и их дочку от смерти спасла реакция скорой, Наталья рассказала подробности. Видео © t.me / SHOT

Как рассказала мать семейства Наталья, в тот день супруги забрали дочку с занятий, а по пути домой решили полакомиться шаурмой из ларька, где собралась большая очередь. В итоге взяли две порции — съели сами и дали попробовать ребёнку, а уже через час почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Первой на боли в животе пожаловалась малышка, а после начало тошнить и взрослых. В какой-то момент муж Натальи даже потерял сознание, а она, еле добравшись до телефона в полуобморочном состоянии, стала звонить родственникам, чтобы те приехали и вызвали скорую. В семье двое детей, и маленький сын был единственным, кто не ел злополучную шаурму. Мальчик не понимал, что происходит с его родителями, и громко плакал.