Лежали без сознания: Супруги с 4-летней дочкой чуть не погибли из-за протухшей шаурмы из Льгова

Ещё тремя пострадавшими при массовом отравлении шаурмой во Льгове Курской области оказалась семья — супруги и их четырёхлетняя дочь. Об этом пишет SHOT.

Родственники пострадавших рассказали телеграм-каналу, что те купили злополучную шаурму в ларьке на улице Гагарина, после чего съели её и уехали на дачу. Однако через полчаса семье стало плохо, мать с трудом смогла позвонить и сообщить родным о происходящем.