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8 сентября, 10:12

Лежали без сознания: Супруги с 4-летней дочкой чуть не погибли из-за протухшей шаурмы из Льгова

В Курской области супруги и их 4-летняя дочь чуть не погибли из-за шаурмы

<p>Семья, отравившаяся шаурмой в Курской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56664" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Семья, отравившаяся шаурмой в Курской области. Обложка © SHOT

Ещё тремя пострадавшими при массовом отравлении шаурмой во Льгове Курской области оказалась семья — супруги и их четырёхлетняя дочь. Об этом пишет SHOT.

Родственники пострадавших рассказали телеграм-каналу, что те купили злополучную шаурму в ларьке на улице Гагарина, после чего съели её и уехали на дачу. Однако через полчаса семье стало плохо, мать с трудом смогла позвонить и сообщить родным о происходящем.

По приезде те увидели страшную картину: отец семейства и дочь лежали без сознания, мать — в полуобморочном состоянии, а за всем этим наблюдал плачущий полуторагодовалый сын. Они вызвали скорую помощь, врачи промыли пострадавшим желудки, а также поставили им капельницы и сделали ЭКГ, буквально вытащив с того света. От госпитализации любители сомнительного стрит-фуда отказались.

В России резко подорожает шаурма

В России резко подорожает шаурма

Напомним, по меньшей мере 22 человека отравились шаурмой во Льгове Курской области. Ещё одна девушка погибла — медсестра, решившая в роковой день перекусить с коллегами. Они также пострадали, но не критично. Выяснилось, что ларёк со стрит-фудом работает в городе около шести лет и недавно посетители начали жаловаться на подозрительное и дурно пахнущее мясо. По данным Лайфа, именно оно могло стать причиной отравления, два человека уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".

Матвей Константинов
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