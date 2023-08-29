В России резко подорожает шаурма

Россиян о грядущем подорожании шаурмы на 10–15 процентов. Популярный фастфуд из мяса, овощей и лаваша, по данным "Известий", прибавит в цене из-за роста стоимости курицы. Производители рассказали, что если в марте килограмм мяса птицы стоил 220 рублей, то в мае — уже 280, а с первого августа в ряде регионов цена курятины достигла 390 рублей за кило.