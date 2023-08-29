В России резко подорожает шаурма
"Известия": Производители шаурмы предупредили об увеличении цен на 10–15%
Россиян о грядущем подорожании шаурмы на 10–15 процентов. Популярный фастфуд из мяса, овощей и лаваша, по данным "Известий", прибавит в цене из-за роста стоимости курицы. Производители рассказали, что если в марте килограмм мяса птицы стоил 220 рублей, то в мае — уже 280, а с первого августа в ряде регионов цена курятины достигла 390 рублей за кило.
В Минсельхозе журналистам пояснили, что подорожание курицы является сезонным и в принципе характерно для летнего периода. Кроме того, спрос на продукцию, по данным ведомства, увеличивает внутренний туризм, а уже в сентябре чиновники ожидают снижения роста цен на курятину. Это подтверждают и российские птицеводы.
Отметим, что в последние дни шаурма оказалась в центре внимания журналистов не только из-за её цены. Так, в Москве этим блюдом на днях отравились свыше 40 человек. Все они купили её в одной точке быстрого питания на севере города. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировки, а сотрудники — без медкнижек. Суд ранее арестовал хозяина и работника кафе. Также сообщалось о задержании закупщика мяса, генерального директора частной организации-поставщика и его заместителя. Последний уже также арестован.
Агентство "Москва"/ Игорь Иванко