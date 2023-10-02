В Подмосковье двое детей попали в больницу с отравлением "Алёнкой"
В Подмосковье школьников госпитализировали с подозрением на отравление "Алёнкой"
Двоих учеников школы № 1 деревни Мисайлово из Подмосковья экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления. Дети рассказали медикам, что съели шоколадку "Алёнка", сообщает Mash.
По информации портала, школьникам стало плохо около 12 часов на уроке. Врачи скорой госпитализировали 11-летнего Беслана К. и 11-летнюю Туану Дж. с острым гастроэнтероколитом. 12-летней Ане З. врачи помогли на месте.
Ранее сообщалось, что в Петербурге десятки человек подхватили кишечную инфекцию после заказа еды из "Самоката". Почти все заболевшие, как пишут местные СМИ, ели шпинатную вафлю. Количество пострадавших превысило 170 человек.
ТАСС / Владимир Баранов