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2 октября, 18:45

В Подмосковье двое детей попали в больницу с отравлением "Алёнкой"

В Подмосковье школьников госпитализировали с подозрением на отравление "Алёнкой"

Двоих учеников школы № 1 деревни Мисайлово из Подмосковья экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления. Дети рассказали медикам, что съели шоколадку "Алёнка", сообщает Mash.

По информации портала, школьникам стало плохо около 12 часов на уроке. Врачи скорой госпитализировали 11-летнего Беслана К. и 11-летнюю Туану Дж. с острым гастроэнтероколитом. 12-летней Ане З. врачи помогли на месте.

Для шаурмичных могут ввести знак качества из-за серии массовых отравлений

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Ранее сообщалось, что в Петербурге десятки человек подхватили кишечную инфекцию после заказа еды из "Самоката". Почти все заболевшие, как пишут местные СМИ, ели шпинатную вафлю. Количество пострадавших превысило 170 человек.

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ТАСС / Владимир Баранов

Александра Мышляева
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