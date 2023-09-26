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26 сентября, 15:31

Для шаурмичных могут ввести знак качества из-за серии массовых отравлений

Роспотребнадзор прорабатывает идею маркировки точек с шаурмой знаком качества

Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении специальных маркировок для точек с шаурмой. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Парламентарий отметил, что шаурма в нашей стране на сегодняшний день остаётся самым народным фастфудом, который едят не только студенты, но и депутаты Госдумы. При этом время от времени в разных регионах происходят массовые отравления, из-за чего он предложил Роспотребнадзору ввести знак качества, причём не только для блюда в лаваше, но и для полезного фастфуда в целом.

"От ведомства пришёл положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку нашей инициативы — она поможет многим людям сохранить здоровье. Продолжим работу в этом направлении", — приводит его слова РИА "Новости".

Так, ведомство начнёт подтверждать соблюдение стандартов приготовления шаурмы и её правильный состав, при этом владельцы фастфудных точек смогут пользоваться ею добровольно. Соответствующая инициатива уже прорабатывается.

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Как уже рассказывал Лайф, за последнее время сразу несколько российских регионов накрыла вспышка непонятных отравлений: люди обедали в заведениях с шаурмой, после чего с симптомами кишечных инфекций были госпитализированы. Так, последний случай произошёл в городе Льгове Курской области, где злополучным лакомством в лаваше отравились почти два десятка человек, а 23-летняя девушка — медсестра — погибла. Та же участь едва не постигла и семью с пятилетним ребёнком, однако оказавшихся на волоске от смерти спасли вовремя прибывшие врачи скорой помощи.

Обложка ©

ТАСС / Александр Артёменков

Николь Вербер
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