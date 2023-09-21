Бизнес-ланч из трёх блюд в столовой Госдумы можно купить за 500 рублей, рассказал депутат Михаил Матвеев. Обед, по словам парламентария, состоит из салата, супа, горячего блюда, а также булочки и сливочного масла. Запить всё можно компотом за 72 рубля.

Депутат Матвеев показал, чем кормят в Госдуме. Обложка © "Газета.ru"

"Откровенно говоря, качество столовой Госдумы хуже, чем, например, в Самарской губернской думе, где я работал ранее. Но съедобно. Порции, особенно первое, небольшие", — сказал Матвеев в беседе с "Газетой.ru".

Из сегодняшнего меню парламентарий отметил рис с курицей терияки и компот из вишни.