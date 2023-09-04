В Госдуме предложили рассчитывать индекс кулебяки вместо бигмака и шаурмы

Индекс потребительских цен надо рассчитывать не по шаурме или американскому бигмаку, а по отечественной кулебяке. С таким предложением выступил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Нужно индекс привязывать к какому-то исконно русскому произведению кулинарии, такому, как, скажем, блины или пироги: расстегаи, кулебяки. Только вот в уличной еде российских городов этот наш национальный сегмент почему-то почти совсем отсутствует", — приводит его слова телеканал "360".

Парламентарий добавил, что за два года набор ингредиентов для шаурмы в Москве подорожал на 35-40%. Так, стоимость лаваша увеличилась на 20%, а мяса — на 130 рублей за килограмм. При этом чаще всего менялись цены на овощи.

"И в целом признак роста стоимости на продукты питания, и популярность шаурмы, которая в нашей стране стала едва ли не самым популярным фастфудом, который продаётся буквально на каждом углу <…> — тут есть смысл вмешаться и антимонопольному комитету", — заключил депутат.