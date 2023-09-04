Кандидат наук раскрыл, как изменился индекс винегрета в России

В 2023 году индекс винегрета в России вырос на 13%. При этом больше всего подорожали морковь (на 24%), зелёный горошек (на 18%) и маринованные огурцы (на 18%). Об этом заявил доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин.

По данным Росстата, цены на другие продукты выросли в пределах от 2 до 7,5%. Так, стоимость картофеля к июлю этого года увеличилась на 2,4%, а свёклы и репчатого лука — на 7,2%. При этом подсолнечное масло подешевело на 13,2% и немного уравновесило ситуацию. Кроме того, на 9,5% снизились цены на поваренную соль.