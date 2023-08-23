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23 августа, 14:40

Региональные торговые сети решили ограничить цены

Около 30 торговых сетей в регионах ограничат цены на социально значимые товары

Около трёх десятков региональных торговых сетей из 25 субъектов России решили добровольно ограничить наценки на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"В соответствии с письмом СНСР (Союза независимых сетей России. — Прим. Лайфа), поступившим сегодня в ФАС России, <…> порядка 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров", сообщили в службе.

Там добавили, что это позволит повысить доступность товаров для россиян. Ведомство в свою очередь проследит за тем, как торговые сети будут ограничивать цены.

Власти прокомментировали ситуацию с ценами на социально значимые товары

Власти прокомментировали ситуацию с ценами на социально значимые товары

Ранее сообщалось, что Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном росте цен на хлеб в России. Как указали в министерстве, динамика цен на продукцию в этом году не превысит уровень общей инфляции.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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