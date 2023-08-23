Региональные торговые сети решили ограничить цены

Около трёх десятков региональных торговых сетей из 25 субъектов России решили добровольно ограничить наценки на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"В соответствии с письмом СНСР (Союза независимых сетей России. — Прим. Лайфа), поступившим сегодня в ФАС России, <…> порядка 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров", — сообщили в службе.

Там добавили, что это позволит повысить доступность товаров для россиян. Ведомство в свою очередь проследит за тем, как торговые сети будут ограничивать цены.