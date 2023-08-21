Минсельхоз опроверг сообщения о подорожании хлеба в России
Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном росте цен на хлеб в России. По данным ведомства, динамика цен на продукцию в этом году не превысит уровень общей инфляции.
"Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции", — говорится в сообщении министерства.
А ранее SHOT сообщал, что в России могут значительно подорожать глазированные сырки. Подъёма цен на десерты ждут осенью, а всё из-за дорожающего сырья, проблем с шоколадом на мировом рынке и роста стоимости логистики.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов