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21 августа, 14:53

Минсельхоз опроверг сообщения о подорожании хлеба в России

Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном росте цен на хлеб в России. По данным ведомства, динамика цен на продукцию в этом году не превысит уровень общей инфляции.

"Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции", говорится в сообщении министерства.

Подсчитано, на сколько за год подорожали шаурма, бургеры и пицца

Подсчитано, на сколько за год подорожали шаурма, бургеры и пицца

А ранее SHOT сообщал, что в России могут значительно подорожать глазированные сырки. Подъёма цен на десерты ждут осенью, а всё из-за дорожающего сырья, проблем с шоколадом на мировом рынке и роста стоимости логистики.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Вишнякова
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