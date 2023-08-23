Власти прокомментировали ситуацию с ценами на социально значимые товары

В России положение дел с ценами по большинству социально значимых товаров стабильное. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, в июле "борщевой набор" традиционно подорожал, но в августе начал дешеветь.

"Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная", — прокомментировал замминистра итоги совещания, на котором обсуждались цены на продукты.

По словам Евтухова, все компоненты "борщевого набора" дешевуют уже вторую неделю, причём быстрее других падает в цене картофель.