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23 августа, 11:48

Власти прокомментировали ситуацию с ценами на социально значимые товары

Минпромторг: Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров в норме

В России положение дел с ценами по большинству социально значимых товаров стабильное. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, в июле "борщевой набор" традиционно подорожал, но в августе начал дешеветь.

"Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная", — прокомментировал замминистра итоги совещания, на котором обсуждались цены на продукты.

По словам Евтухова, все компоненты "борщевого набора" дешевуют уже вторую неделю, причём быстрее других падает в цене картофель.

Ценам на мясо в России предрекли снижение после окончания "шашлычного сезона"

Ценам на мясо в России предрекли снижение после окончания "шашлычного сезона"

Ранее сообщалось, что Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном росте цен на хлеб в России. Как указали в министерстве, динамика цен на продукцию в этом году не превысит уровень общей инфляции.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев
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